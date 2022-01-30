وزيرة التجارة والصناعة لـ دوت الخليج :"سنعمل على مد فترة جديدة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي بقانون المشروعات بعد أبريل ٢٠٢٢"

/676207/وزيرة-التجارة-والصناعة-لـ تحيا-مصر-سنعمل-على-مد-فترة-جديدة لتقنين-أوضاع-الاقتصاد-غير-الرسمي-بقانون-المشروعات-بعد-أبريل-٢٠٢٢

أكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مد فترة توفيق الأوضاع بشأن دمج الاقتصاد الرسمي من خلال قانون المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر والمقرر أن تنتهي في أبريل المقبل، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب لمجلس الوزراء للموافقة على المد خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من مسؤلي وزارتي المالية والتنمية المحلية. وزيرة التجارة :"سنعمل على مد فترة جديدة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي بقانون المشروعات بعد أبريل ٢٠٢٢" ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة ردا على سؤال محرر موقع دوت الخليج، بشأن إمكانية مد فترة تقنين الأوضاع للاقتصاد غير الرسمي، إلى أنها تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بشأن هذا الملف، خاصة أن اللائحة التنفيذية صدرت في وقت أزمة كورونا مشيرة إلى أن أزمة كورونا مبرر للمد خلال هذه المرحلة رافضة الكشف عن المدة التي طلبت مدها. فض التشابكات بين الأجهزة الحكومية وبشأن فض التشابكات بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالقانون الخاص بقانون المشروعات المتوسطة َالصغيرة ومتناهية الصغر، أكدت الوزيرة على أن التعاون قائم مع الجميع ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب أكد التعاون مع الجميع بما فيهم وزير التنمية المحلية وعمل لجنة برئاسة نائب المحافظ بكل محافظة بشأن معالجة إشكاليات المشروعات المتوسطة بكافة المحافظات.

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