/676208/ادعولي-دعاء-عامر-تعلن-إصابتها-بمتحور-أوميكرون

أعلنت الإعلامية دعاء عامر إصابتها بفيروس أوميكرون، وهو المتحور الجديد الناتج عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لتدخل بذلك ضمن قائمة النجوم المهددين بالفيروس.

دوت الخليج يرصد إصابة الإعلامية دعاء عامر بفيروس كورونا

وكتبت دعاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ادعولي بالشفاء.. عندي دور أوميكرون.. الحمد الله».

وأضافت في منشور أخر: «يا رب إشف صدورنا برحمتك ولا تدع ضيقًا يقلقنا ولا همًا يرهقنا».

دعاء عامر تكشف مؤشرات إصابتها بالفيروس

وكانت قد شعرت دعاء عامر باصباتها من قبل فكتبت عبر موقع فيسبوك: «أنا مش عارفة عندي كورونا ولا دور برد.. من امبارح وعندي دور برد.. وشوية أبقى بردانة برعشة.. وشوية أبقى حرَّانة.. وخايفة أقيس درجة حرارتي.. وعندي شرقة.. إللي جالهم كورونا الأيام دي.. أوميكرون يعني.. حسوا بأعراض إيه؟.. وادعولي ولكل مريض بالشفاء التام».

وتابعت دعاء عامر: «أنا النهاردة حاسة بنفس الأعراض.. زوري.. والشرقة.. والرشح زاد.. ودوخة.. وشوية أبرد وشوية أتحر.. عملت تحليل كورونا.. المسحة هتظهر بكره.. وربنا يلطف في كل الأحوال.. الحمد لله.. وشكرًا لكل اللي سألوا عليا ودَعُوا لي».

إصابات كورنا في الوسط الفني

هذا وكشفت الإعلامية نوليا مصطفى، مذيعة برنامج «نفسنة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أمس عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نوليا مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله، أكتر واحدة إيديها باظت من الكحول، ولبست كمامات، ولبست اللي قدامها كمامة.. إيجابي كورونا، الحمد لله، دعواتكم».

وضرب فيروس كورونا المستجد الفنانة المصرية منى شلبي، وذلك قبل أيام من استعدادها لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، ليكون بذلك ضمن قائمة المسلسلات المهدد بالخروج عن السباق الرمضاني 2022.

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "أنا كورونا.. حاجز نفسي في المكتب بقالي يومين، تحياتي لحضراتكم، ودعواتكم جميعًا بالشفاء.. وحشتوني".

الإعلامية نوليا مصطفى

نوليا مصطفى إحدى مذيعات برنامج «نفسنة» على قناة «القاهرة والناس»، بدأت العمل كمذيعة من خلال قناة «ART»، وقدمت برنامج «مكسرات» و«برج الأفلام»، كما قدمت برنامج «سوالفنا الحلوة» على فضائية «دبي»، عام 2004، وعملت في قناة «LBC»، وقدمت برنامج «بنات هوى»، إلى أن انضمت لمقدمات «نفسنة».

وتحرص نوليا مصطفى، بشكل مستمر على التواصل مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، وتحرص دائما على الظهور والتفاعل معهم «لايف» أو من خلال نشر عدد من فيديوهات وكواليس تصوير برنامجها