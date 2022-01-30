/676209/النائب-خالد-عيش-نجحنا-في-تعديل-المادة-133-الملغمة-في-قانون-العمل

قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر :"نجحنا اليوم في المجلس في تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وجرى الموافقة عليها بعد تعديلها بعدم الإخلال بنص المادة 142، وأصبحت مشروطة".

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وأوضح عيش، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه وسبقو أن طالب بضرورة إلغاء هذه المادة من المشروع المقدم من الحكومة لأنها " ملغمة " تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط ،وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على : "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ،جاز لاي من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر ".

النائب خالد عيش: نجحنا في تعديل المادة 133 الملغمة في قانون العمل

وأكد عيش، أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كان هناك ضرورة للإلغاء أو التعديل وجعلها مشروطة، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.

وكان قد رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة لاحقة.

الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة على 152مادة بقانون العمل

وانتهى المجلس في جلسته العامة اليوم من 152 من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والبالغ عددها 267 مادة.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، وفقا لجدول الأعمال مناقشة 4 تقارير من اللجان النوعية المختلفة.

تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي

يناقش المجلس، تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عماد زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم، لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادار مالي ووظيفي خاص للمعلمين.

واقتراح النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، لدعم المستجدات التي تشهدها الدول في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

واقتراح النائب محمود تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمية المتميزة للغات.

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والعربية

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الحالي، ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشأن المصريين بالخارج.

تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

وفي لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، يناقش المجلس، الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب خالد سعيد، بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولاً إلى منطقة الروبيكي بطول 60 كم.

ومقترح النائب زين الإطناوي، بشأن إنشاء كوبري علىى النيل بمغاغة.

ومقترح النائب عبدالحكيم العش، بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

تقارير لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام

كما يناقش المجلس خلال جلسته، تقارير لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة هيام بنيامين، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

ومقترح النائب محمود القط، بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

ومقترح النائب عمرو عزت حجاج، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.