/676210/رئيس-مشروعات-النواب-قانون-المشروعات-المتوسطة-يهم-من-يملك-التروسيكل-حتى-من-يملك-موازنة-بـ٢٠٠مليون-جنيه

أكد النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعاون والتنسيق الكامل مع وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل أن نكون أمام نتائج حقيقية ملموسة داعمة للاقتصاد الوطني وموفرة لفرص العمل لشباب مصر.

دوت الخليج

جاء ذلك بكلمته بورشة عمل الإعلام التنموي، حول قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا علي أن البرلمان ممثل في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجميع يدعم جهاز المشروعات من أجل أن نكون أمام نتائج حقيقة وملموسة.

رئيس مشروعات النواب: قانون المشروعات المتوسطة يهم من يملك التروسيكل حتى من يملك موازنة بـ٢٠٠مليون جنيه

ولفت رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أنه كما ذكرت الوزيرة قبل أصدار القانون كانت هناك مشاركات مع جميع الجهات ذات الصلة التي وصلت لنحو ٢٨جهة حيث تم التوافق على ١٠٩مادة بالقانون دون تدخل من أحد (بالتعديل) في الجلسة العامة للبرلمان، وهو ما يؤكد التوافق بين الحكومة والبرلمان.

وأكد علي أن التشريعات تصدر من أجل أن نكون أمام إجراءات تنظيمية مثل المرور ولكن بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيكون الجميع أمام حوافز ومميزات، مشيرا إلى أن هذا القانون يهم من يملك التروسيكل حتى من يملك موازنة ب٢٠٠مليون جنيه.

وعن إشكاليات قانون المشروعات وقان المحال العامة أكد مرعي بأن قانون المشروعات ينظم أنشطة أمام قانون المحال العامة ينظم عقارات ومحاولات ومباني موجها الشكر وزيرة الصناعة والتجارة وأيضا وزير التنمية المحلية للتعاون والتغلب على التشابكات.