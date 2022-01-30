من داخل «الحمام».. ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير مثيرة بالروب

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دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات ياسمين صبري عبر انستجرام

وظهرت ياسمين صبري في مجموعة صور شاركتها عبر انستجرام، بروب أبيض، مع رفع شعرها، وممسكة بوردة في يديها،وظهورها بوضعيات مختلفة في الصور.

ياسمين صبري تتعرض للسخرية بسبب جورجينا

هذا وتعرضت ياسمين صبري الفنانة المصرية وزوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من جديد لوصلة سخرية من قبل الجمهور، وذلك بسبب إطلالتها المتشابهة لملابس جورجينا رودريغيز صاحبة كريستيانو رونالدو.

وقام رواد السوشيال ميديا بتركيب صورة ياسمين صبري الجديدة إلى جانب صورة قديمة لجورجينا، ظهرت فيهما الاثنتان بذات البالطو صاحب اللون البني.

ومن ثم، شن الجمهور حملة سخرية على ياسمين صبري، ومن أبرز التعليقات: « أنا عندي احساس أنها بتشتري اللبس من جورجينا لبسه تانيه زي الوكالة كده»، «أبو هشيمه ورونالدو صحاب يا جماعة.. فبينزلوا نزله واحدة بيكون معمول عروض خد واحد وعليه التاني هديه، اومال هي الفلوس مترميه ولا إيه دول ناس واعيه يابا».

ياسمين صبري ضمن أجل 100 وجه حول العالم

من ناحية أخرى، أُدرجت الفنانة المتألقة ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، وفقال لما صررح به الموقع الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر انستجرام.

وتحل ياسمين صبري، النجمة العربية الوحيدة المندرجة ضمن القائمة بين عدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم، ومن المقرر الإعلان عن المسابقة يوم 27 ديسمبر الحالي.

الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى لتواجد ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، فأثبتت وجودها خلال الأعوام الأتية: "2017، 2018، 2020".

ياسمين صبري تعلن اسم مسلسلها الرمضاني

هذا و كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا».

فردت صبري على تساؤل إحدى متابعيها عن اسم المسلسل خلال خاصية «ask» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلة «دنيا».

وكانت ياسمين صبري، كشفت عن حقيقة تقديم قصة حياتها بمسلسلها الجديد، المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل.