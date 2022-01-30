/676217/وزيرة-الصناعة-والتجارةحزب-مستقبل-وطن-له-دور-عظيم-فى-دعم-التوعية-بقانون-المشروعات-المتوسطة-من-أجل-الشباب

أكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدور الفعال لحزب مستقبل وطن، لدعم جهاز المشروعات للقيام بدوره، خاصة أن الحزب لديه أمانات بمختلف المحافظات وتواجد على أرض الواقع بالقرى والنجوع، ومن ثم يتم الاستفادة من مقراته بشأن أداء مهام الجهاز ودوره فى التوعية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دوت الخليج جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من مسؤلي وزارتي المالية والتنمية المحلية. وزيرة الصناعة والتجارة:حزب مستقبل وطن له دور عظيم فى دعم التوعية بقانون المشروعات المتوسطة من أجل الشباب وأكدت على أن الجهاز ليس لديه سوى 33 مقر بمختلف المحافظات ومن ثم يتم اللجوء لحزب مستقبل وطن من خلال مقراته المنتشرة،كما أنها مراكزا لتواجد المواطنين بشكل دائم، موجه حديثها للنائب محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأحد أعضاء حزب مستقبل وطن، وذلك بقولها:" ده دور عظيم بيقدمه الحزب وجميعا نتعاون من أجل الهدف والدولة المصرية". فى السياق ذاته أكدت على أنه بجانب هذه الجهود والتوعية بالتواجد على أرض الواقع، سنكون أمام حملة إعلانية ضخمة للتوعية أيضا خلال الفترة المقبلة، حتى يصل الجهد للمواطن على أرض الواقع،ويستفيد الجميع ونكون أمام مشروعات حقيقة داعمة للاقتصاد الوطنى ومحققة لفرص العمل لجموع الشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصناعة والتجارة:حزب مستقبل وطن له دور عظيم فى دعم التوعية بقانون المشروعات المتوسطة من أجل الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.