أيتن عامر بإطلالة أنيقة: "انت من تصنع نفسك"

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دوت الخليجيرصد أيتن عامر بأحدث إطلالة لها بالجينس

ونشرت أيتن عامر عبر موقع “انستجرام”، إطلالة بالجينس والجاكيت الجلد معلقة عليها:”أنت لم تولد فائزًا ولم تولد خاسرًا.. أنت الذي تصنع نفسك”.

أيتن عامر وأسما إبراهيم بـ”حبر سري”

وتحل الفنانة أيتن عامر، ضيفة على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم والمذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، وذلك في يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتكشف أيتن عامر خلال الحلقة عن الكثير من كواليس حياتها الشخصية والشائعات التى أصابتها وعلاقتها بأبنائها، كما تتناول الحلقة عن أرائها ضد النقاد الذين أنتقدوها، والأعمال الناجحة التي حققتها خلال الأيام الأخيرة.

أيتن عامر تستعد لمسلسها الجديد

من ناحية أخرى، قالت أيتن عامر فى تصريحات صحفية:" أنها تحضر لمسلسل بعنوان " أولاد عابد"، ومسلسل " الرواية"، "مكتوب عليا" وهذه من إنتاج وأعمال شاهد الاصلية".

وتابعت:"أولاد عابد أكون في بشخصية بنت " أنتهازية"، التي تسعي في الخروج من ظروف عيشتها، والمسلسل يضم بعض من النجوم الكبار منهم رياض الخولي".

مسلسل عنبر 6

وشاركت الفنانة أيتن عامر، أيضا، بمسلسل عنبر 6 والذي يُعد من أعمال شاهد الأصلية، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

والمسلسل من بطولة الفنانين سولاف فواخرجي وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، و إخراج على العلي.

أغنية بناقص

وكانت قد طرحت الفنانة أيتن عامر أغنيتها الجديدة " بناقص" عبر موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وتُعد الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم، انتاج لايف ستايلز ستوديوز.

كلمات أغنية بناقص لأيتن عامر

هنتكلم و نحكي فى ايه

ولا نصعب يا قلبي عليه

عملنا كتير عشان نرضيه

ومبيرضاش

حبيبنا ازاي ده كله كلام

و غدره اهو بان مع الأيام

من الاخر نقوله سلام

منستناش