/676219/أحمد-فهمي-ممكن-أشتغل-مع-محمد-حفظي-لخبرته-والكتابة-أصعب-من-التمثيل

حل الفنان أحمد فهمي، والكاتب محمد صلاح العزب، ضيفاً في حلقة نقاشية بعنوان سماء الفن والكتابة، وجاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 53 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تصريحات الفنان أحمد فهمي في حلقة نقاش سماء الفن والكتابة بمعرض القاهرة الدولي وذلك خلال السطور القادمة.

تصريحات أحمد فهمي في حلقة سماء الفن والكتابة

وقال أحمد فهمي في حلقة سماء الفن والكتابة بمعرض الكتاب: “مهمة الكتابة هي الأصعب لسبب، هو أن المخرج أو الممثل بيشتغل على شيء موجود، ولكن الكاتب هو الذي ينسج الشيء ده، ومن وجهة نظري الكتابة أصعب من التمثيل”.

وأردف أحمد فهمي: “يعني ممكن اشتغل مع محمد حفظي عشان عنده خبرة والكتابة محتاجة خبرة مش أي حد يكتب والسلام، متابعاً:” بقالي سنة شغال مع محمد صلاح العزب على مسلسل 7 حلقات أو 8 حلقات، وده وقت كتير أوي، وعدلناه 3 أو 4 مرات لحد دلوقتي”.

دفاع أحمد فهمي عن منى زكي بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»

وكتب أحمد فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عقدة الخواجة.. أنا مشوفتش فيلم أصحاب ولا أعز لسه، وممكن أشوفه ويعجبني أو ميعجبنيش، وده مش هيزود ولا هيقلل حاجة من قيمة منى زكي الفنية».

واضاف: «لكن أنا مستغرب من كم الناس اللي بتنتقد أخلاقيا، وبيقولوا فيلم أصحاب ولا أعز ضد أخلاق مجتمعنا، هما دول نفس الناس اللي صفقت لرامي مالك لما فاز بالأوسكار وقالوا ده ابننا وابن مصر، رغم أن الفيلم كله ضد أخلاقيات المجتمع اللي هو مثالي، أنا متأكد إن الفيلم هيعجبني».

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم «أصحاب ولا أعز».

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية» وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.