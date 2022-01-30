/676221/أحمد-فهمي-عن-إسماعيل-ياسين-أنجم-فنان-في-مصر-لأنه-بيجيب-فلوس

أكد الفنان المصري أحمد فهمي على أن نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين من أكثر الفنانين نجومية، وذلك خلال حلقة فكر بعنوان «سماء الفن»، اليوم الأحد، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53.

دوت الخليج يرصد إشادة أحمد فهمي بالفنان إسماعيل ياسين.

أحمد فهمي يشيد بإسماعيل ياسين

وقال أحمد فهمي خلال الفعاليات: "في رأيي إسماعيل ياسين هو أنجم فنان في مصر، لأن اسمه بيجيب فلوس.. يعني كان الفيلم بيحمل اسمه وجوا الفيلم اسم شخصيته مش إسماعيل فده فنان بيبيع باسمه.. وانا بتكلم من وجهة نظري كنجومية ماليش علاقة بنجاح".

أحمد فهمي يدعم منى زكي في أزمة أصحاب ولا أعز

من جانبه، دافع الفنان أحمد فهمي، عن حملة الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجمهور للفنانة منى زكي، وذلك بعد مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، المتهم بالإيباحية والتحريض على المثالية الجنسية.

وكتب أحمد فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عقدة الخواجة.. أنا مشوفتش فيلم أصحاب ولا أعز لسه، وممكن أشوفه ويعجبني أو ميعجبنيش، وده مش هيزود ولا هيقلل حاجة من قيمة منى زكي الفنية».

وأضاف: «لكن أنا مستغرب من كم الناس اللي بتنتقد أخلاقيا، وبيقولوا فيلم أصحاب ولا أعز ضد أخلاق مجتمعنا، هما دول نفس الناس اللي صفقت لرامي مالك لما فاز بالأوسكار وقالوا ده ابننا وابن مصر، رغم أن الفيلم كله ضد أخلاقيات المجتمع اللي هو مثالي، أنا متأكد إن الفيلم هيعجبني».

داخل الحجر الصحي.. هكذا احتفل أحمد فهمي بعيد ميلاد هنا الزاهد

هذا وقد هنأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، ووصفه بـ"أغرب عيد ميلاد"؛ بسبب وجودهم في الحجر الصحي لإصابتهم بفيروس كورونا مجددًا، وذلك من خلال صورة لهما نشرها الفنان على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة له وهو بصحبة زوجته هنا الزاهد، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة وكتب:"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي" ووصف عيد ميلادها هذا العام بالأغرب على الإطلاق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، فقال:"معلش أغرب عيد ميلاد في العزل"، ووعدها بإحتفال حقيقي بعد أن يتمم الله شفاءهما على خير:"لما نخف نحتفل به تاني"

وردت هنا الزاهد على زوجها من خلال تعليق على الصورة قائلة:"Thank you for everything"، وترجمتها:"أشكرك على كل شيء".

تعليقات النجوم على صورة هنا الزاهد مع أحمد فهمي

علق على منشور أحمد فهمي عدد كبير من محبيه وزملائه هو وهنا الزاهد، ومنهم روجينا وأيتن عامر اللتين دعوا لهما بالشفاء، والفنان إدوارد كتب:"Happy birthday"، والصحفية ريهام عياد مقدمة برنامج القصة وما فيها، الذي يتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، علقت قائلة:"كل سنة وانتوا طيبين يا أحمد ويا رب تقوموا بألف سلامة".

أعمال أحمد فهمي

كان الفنان أحمد فهمي في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وكون وقتها مع مجموعة من زملائه شركة إنتاج مصغرة، وأسماها "تمر هندي للإنتاج السنيمائي"، وكانوا ينتجون أفلامًا ساخرة من الأفلام السنيمائية، وكان أنجح هذه التجارب فيلم رجل لا يعرف المستحيل، الذي لفت نظر المنتج محمد حفظي الذي حوله مسلسل أفيش وتشبيه.

انطلق فهمي في الأعمال السنيمائية من خلال كتابة سيناريو فيلم كدا رضا، وبعده فيلم ورقة شفرة، الذي شارك فيه شيكو وهشام ماجد بطولته.