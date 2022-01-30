/676222/وزيرة-الصناعة-الإعلام-تناول-أزمة-مصنع-الجبنة-بالمنوفية-بشكل-خاطأومحدش-عرف-الدولة-خسرت-أد-إيه-وصادرات-رجعت-من-بره-كمان-بسبب-هذا-التناول

أكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضرورة التريث فيما ينقل بوسائل الإعلام بشأن المنظومة الصناعيةـ وخاصة ما يتردد من فترة لأخرى بشأن ضبط مصانع تقوم بتصنيع مواد ضارة مثلما حدث فى "مصنع الجبنة بشبين الكوم".

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جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من مسؤلي وزارتي المالية والتنمية المحلية.

وزيرة الصناعة: الإعلام تناول أزمة مصنع الجبنة بالمنوفية بشكل خاطأ.."ومحدش عرف الدولة خسرت أد إيه ؟وصادرات رجعت من بره كمان بسبب هذا التناول"

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنها لا تختلف على وجود مصانع بير سلم ويتم مواجهتها بالقانون وكافة آليات توفيق الأوضاع، ولكن ليست بالصورة السلبية التى يصدرها الإعلام من وقت لأخر، مشيرة إلى أن الجميع تابع ما حدث بشأن مصنع الجبنة فى المنوفية والإدعاء بأنه يصنع الجبنة من بةدرة الحوائط، والنتائج التى ترتبت على هذه الأزمة، خاصة أن المصنع لم يكن يصنع مواد مضرة كما تردد بوسائل الإعلام والتحاليل أثبت عدم صحة ما تم تناوله بالإعلام، مشيرة إلى أن هذا التناول تسبب فى خسائر كبيرة على مصر بما فيها صادرات عادت مرة أخرى للوطن.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة بأن الحكومة تمد يدها للجميع من أجل توفيق الأوضاع والدخل تحت عباءة الإقتصاد الرسمى وتقدم كافة التسهيلات المطلوبة، وعلى الإعلام أن يساعد الحكومة والدولة فىهذا الملف حرصا على المصلحة العامة للوطن، مشيرة إلى أن الإعلام دائما له كلمته الموثوقة ويؤثر بشكل مباشر مع المواطنين.