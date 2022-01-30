الطفولة والأمومة يشيد بتدخل النيابة لمنع ختان 5 فتيات

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن نجاحه فى منع محاولة قيام "داية" بختان 5 فتيات تتراوح متوسط أعمارهن ما بين (10 إلى 15) عامًا، بقرية بنى رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط.





يأتى ذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتى تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة.

وفى هذا الصدد يتوجه المجلس القومى للأمومة والطفولة بالشكر للجنة حماية الطفولة والنيابة العامة بمحافظة أسيوط، للتدخل السريع لمنع السيدة من إتمام هذة الجريمة.

وأشار المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن خط نجدة الطفل (16000)، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يفيد باعتزام "داية" إجراء عملية ختان لـ 5 فتيات بإحدى منازل قرية بنى رافع بأسيوط، وعلى الفور تمت إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط والتى أفادت بصحة الواقعة، وبناءً على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام.

وأضاف المجلس أنه تم إحالة الواقعة إلى نيابة استئناف أسيوط، حيث باشرت نيابة منفلوط الجزئية إجراءاتها فى الواقعة، وعلى الفور تم الانتقال لمسكن المتهمة لإجراء المعاينة وبمقابلتها تبين أنها معاون خدمة بالمعاش بإحدى المستشفيات وبتفتيش المسكن الخاص بها عُثر على أدوات طبية غير مرخصة وبسؤالها عن تلك الأدوات أقرت بأنها ملكها وتم التحفظ عليها واصطحابها لسراى النيابة لاستكمال التحقيقات، وجار استكمال التحقيقات، كما تم طلب الأطفال وأهليتهم لجلسة تحقيق.

ويواصل المجلس القومى للطفولة والأمومة جهوده لمنع مثل هذه الجريمة وتعريض حياة الفتيات الأبرياء للخطر، كما يناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر منظومة نجدة الطفل بالمجلس، والتى تتمثل فى الخط الساخن 16000 ويعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق "نبتة مصر" على الهواتف المحمولة، يمكن تحميله من جوجل بلاى أو أبل ستور، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.