وجاءت العظة من إنجيل قداس اليوم المأخوذ من الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا، وهو إنجيل الأحد الرابع من شهر طوبة والذى يقدم معجزة شفاء المولود أعمى.
وأشار قداسة البابا، إلى أن قراءات آحاد شهر طوبة تركز على فكرة الولادة الجديدة والاستنارة، ثم تحدث قداسته عن الاستنارة فى حياة الأنبا أنطونيوس التى من خلالها ترك العالم واتجه للبرية، وتأسست الحياة الرهبانية على يديه.
وأكد قداسة البابا أن الأنبا أنطونيوس كان نورًا للعالم كله وذلك من خلال أنه: انطلق من الإنجيل: حينما اعتبر أن الآية "إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَبعْ أَمْلاَكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِى السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِى" "مت 19 : 21" التى سمعها فى الكنيسة، بمثابة رسالة شخصية من الله، فانطلق إلى البرية تاركًا العالم، وعاش بالإنجيل: من خلال قراءته المستمرة فى الكتاب المقدس وحرصه على تطبيق الوصية، وعلم من خلال الإنجيل: فكان يعلم تلاميذه وكل من يأتيه من الإنجيل.
ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دروس من حياة القديس الأنبا أنطونيوس.. فى عظة الأحد لقداسة البابا تواضروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.