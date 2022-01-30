دروس من حياة القديس الأنبا أنطونيوس.. فى عظة الأحد لقداسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وجاءت العظة من إنجيل قداس اليوم المأخوذ من الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا، وهو إنجيل الأحد الرابع من شهر طوبة والذى يقدم معجزة شفاء المولود أعمى.

وأشار قداسة البابا، إلى أن قراءات آحاد شهر طوبة تركز على فكرة الولادة الجديدة والاستنارة، ثم تحدث قداسته عن الاستنارة فى حياة الأنبا أنطونيوس التى من خلالها ترك العالم واتجه للبرية، وتأسست الحياة الرهبانية على يديه.

وأكد قداسة البابا أن الأنبا أنطونيوس كان نورًا للعالم كله وذلك من خلال أنه: انطلق من الإنجيل: حينما اعتبر أن الآية "إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَبعْ أَمْلاَكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِى السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِى" "مت 19 : 21" التى سمعها فى الكنيسة، بمثابة رسالة شخصية من الله، فانطلق إلى البرية تاركًا العالم، وعاش بالإنجيل: من خلال قراءته المستمرة فى الكتاب المقدس وحرصه على تطبيق الوصية، وعلم من خلال الإنجيل: فكان يعلم تلاميذه وكل من يأتيه من الإنجيل.

ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.