التضامن: الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.





وخلال الاجتماع، تناولت نيفين القباج، تقريرا يرصد مقارنة لبيانات المسح القومى الشامل للتعاطى والإدمان التى تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، وأوضحت أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضا فى نسب التعاطى والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام 2015. كما أشارت الوزيرة إلى أن ما تم إصداره من قرارات فى إطار مكافحة الادمان والتعاطى، قد ساهم فى خفض نسب المتعاطين للمواد المخدرة، لافتة إلى أنه وفقا لبيانات حملات الكشف المبكر التى أجريت مؤخرا، فقد انخفضت نسب الحالات الإيجابية بالجهاز الإدارى بالدولة، كما انخفضت كذلك نسب الحالات الايجابية بين سائقى الحافلات المدرسية. ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطى والإدمان "2022-2026"، والتى من المقرر أن يتم تنظيم فعالية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاق هذه الخطة.

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