وزير السياحة يتابع جهود رفع كفاءة المنشآت الفندقية بمحيط المتحف المصري

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي من المتوقع أن يشهد استقبال العديد من الوفود من مختلف دول العالم لحضور حفل افتتاحه وزيارته بعد الافتتاح.

وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للعمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية الكائنة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية بهذه المنطقة.

و تم خلال الاجتماع مناقشة آليات رفع كفاءة المنشآت الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وبحث إمكانية استفادتها من مبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم قطاع السياحة، وحصر المنشآت الراغبة في ذلك، وكذلك مناقشة الاجراءات اللازمة.

كما تطرق الاجتماع إلى ما تقوم به لجان التفتيش الحالية لتقييم المنشآت الفندقية الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة " Hospitality Criteria"، وكذلك التأكيد على قيام هذه اللجان بالمرور بصفة دورية على تلك المنشآت.