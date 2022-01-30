غدا.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلي أبوظبي لنقل بعثة الأهلي

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي غدا الإثنين في الرابعة عصرا رحلة خاصة رقم MS3200 من طراز إيرباص 320Neo إلى مطار أبوظبي لنقل بعثة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من ٣ إلى ١٢ فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويستقبل بعثة النادي الأهلي بمبنى الركاب رقم ٣ فريق عمل مصر للطيران لإنهاء إجراءات سفر البعثة وسط الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصرللطيران نقلت بعثة النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولي عام 2005 باليابان.

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