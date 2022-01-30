وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش زيارته الحالية للكويت.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على "تويتر": "إن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين، وما يجمع مصر والأردن من أواصر أخوية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي".
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