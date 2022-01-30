أبو الغيط: اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاورى تناول الوضع الإقليمى والدولى

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت اليوم الأحد.

وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عقب ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أنه تم أيضا تناول الوضع الإقليمي والتدخلات الإقليمية، والوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي.