منتخب مصر يتأخر بهدف نظيف أمام المغرب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر والمغرب المقامة حاليا باستاد أحمدو أهيدجو، فى ربع نهائى بطولة أمم أفريقيا بتقدم منتخب المغرب بهدف نظيف سجله سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأحمد فتوح، ومحمد الننى وعمرو السولية وأيمن أشرف، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

واستبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصري بقيادة البرتغالى كيروش، محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب من قائمة الفراعنة أمام المغرب عقب الإصابة التي لحقت به المباراة الماضية أمام كوت ديفوار بشد في العضلة الخلفية والتي تحتاج الى 10 أيام راحة ثم البداء في التأهيل.

وتواجد محمود جاد الحارس الرابع في القائمة الأساسية لمباراة منتخب مصر أمام المغرب ضمن قائمة اللاعبين البدلاء والتي تضم كل من محمد صبحى وأمام عاشور ورمضان صبحى و عبد الله السعيد و محمود حسن "تريزجيه" ومحمد شريف ومروان دواود ومهند لاشين وأحمد سيد "زيزو" ومروان حمدى.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المغرب، ونجح أشرف حكيمى فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 4 بعد عرقلة أيمن أشرف له فى منطقة الجزاء، لينفذها سفيان بوفال ببراعة وتسكن شباك محمد أبو جبل معلنا تقدم المغرب بهدف.

وحاول منتخب مصر العودة للمباراة عقب هدف تقدم المغرب، من خلال تحركات محمد صلاح ومرموش وعمرو السولية لكن دون خطورة حقيقية على مرمى ياسين بونو.

وفى الدقيقة 20 سدد أيمن اشرف تصويبة قوية بقدمه اليسرى فى اتجاه مرمى ياسين بونو، لكن الحارس المغربى ينجح فى ابعادها بصعوبة، وكاد أحمد فتوح يسجل هدف التعادل فى الدقيقة 22 من تصويبة صاروخية أنقذها حارس المغرب مجددا.

ويعود منتخب المغرب بفرصة خطيرة فى الدقيقة 32 من ضربة حرة مباشرة على أعتاب منطقة جزاء الفراعنة نفذها أشرف حكيمى لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل.