يبدأ بالقاهرة الكبرى أولاً..«الصناعة» تكشف تفاصيل برنامج تخريد وإحلال التوك توك 

/676225/يبدأ-بالقاهرة-الكبرى-أولاالصناعة-تكشف-تفاصيل-برنامج-تخريد-وإحلال-التوك-توك

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن تفاصيل العمل على برنامج إحلال التوك توك في مصر، موضحة أنه سيتم البدء في تطبيقه بنطاق القاهرة الكبرى أولا، على أن يكون "سعر التوك توك"مقدما للتخريد، ويتم سداد باقي سعر سيارة تعمل بالغاز الطبيعي على فترة سداد ميسرة.

دوت الخليج

نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كانت في وقت سابق قد أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

تطوير منظومة وسائل النقل

القرار جاء فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفى هذا الإطار أوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

كانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية على مستوي الجمهورية وذلك لمساعدتها للدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، عبر تقديم آليات دعم واضحة من خلال المميزات التي يوفرها القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة.

أصحاب الصناعات والأنشطة غير الرسمية

وقالت نيفين جامع، أن هناك توجيه رئاسي واضح لدعم أصحاب الصناعات والأنشطة غير الرسمية، وهو ما نقوم عليه بحصرها أولا بشكل دقيق، مشيرة إلي أن تحويل هذه الأنشطة إلي المنظومة الرسمية فإن ذلك يعني زيادة في الإنتاج المحلي عبر تعميق التصنيع وهو ما ينعكس على التصنيع والتصدير.

المشروعات غير الرسمية

وأوضحت وزيرة الصناعة، إلي أن المشروعات غير الرسمية قد تكون في مكان غير مرخص أو تعمل بدون مواصفات محددة أو تعمل بدون الالتزام بمعايير الجودة أو ليس لديه أوراق ثبوتية، مؤكدة أن كل أجهزة الدولة تعمل على ملف المشروعات غير الرسمية وليس جهاز تنمية المشروعات أو وزارة الصناعة، لذلك كافة المؤسسات تدعم صاحب المشروع من أجل الدخول في المنظومة الرسمية.