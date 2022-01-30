/676227/وزيرة-الصناعة-لن-نمنع-التوكتوك-فى-مصر-قبل-توفير-البديلومنع-استيراد-المكونات-خطوة-لعمل-الحصر-الرسمى

أكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن لن يتم منع التوكتوك بشكل نهائى فى مصر إلا مع تقديم البديل لهذه المركبة، مشيرة إلى أن التوكتوك يمثل دخل رئيسى لعديد من الأسر المصرية ومن ثم المنع يأتى بعد توفير البديل.

دوت الخليج جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من مسؤلي وزارتي المالية والتنمية المحلية. وزيرة الصناعة: لن نمنع التوكتوك فى مصر قبل توفير البديل..ومنع استيراد المكونات خطوة لعمل الحصر الرسمى ولفتت إلى أنه سبق لها أن إتخذت قرارًا بمنع استيراد مكونات التوكتوك، حتى تتاح الفرصة للجهات المعنية من أجل عمل حصر رسمى بشأن هذه المركبات فى مصر، خاصة أن جزء كبير منه غير مرخص، ومن ثم عدم الترخيص يكون خارج الحصر، مؤكدة على أنه جارى الحصر الخاص بجميع المركبات حتى نكون أمام توفير كامل بشأنها على مستوى البديل، وهذه مبادرة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن سيتم التنفيذ لعميلة الاستبدال فى القاهرة الكبرى بشكل مبدئى على أن يعقبها باقى المحافظات.

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