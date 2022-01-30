/676230/بغفلة-دفاعية-مصر-تتأخر-بهدف-أمام-المغرب-في-الشوط-الأول-فيديو

انتهى الشوط الأول بين مصر والمغرب، بتقدم الأخير بهدف نظيف، على ملعب "احمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

— هدف اول لـ منتخب المغرب عن طريق سفيان بوفال 🔥🇲🇦

pic.twitter.com/oi7OD8HNK8 — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 30, 2022

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

مصر ضد المغرب

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة .

تشكيل منتخب مصر ضد المغرب

فى حراسة: محمد ابو جبل

في خط الدفاع :احمد فتوح - محمد عبد المنعم - احمد حجازي - عمر كمال

في خط الوسط محمد النني - عمرو السولية - ايمن اشرف

في خط الهجوم:عمر مرموش - مصطفي محمد - محمد صلاح

بدلاء مصر أمام المغرب

محمد صبحي ومحمود جاد حارسي مرمى، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، مروان داوود، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبد الله السعيد.

وفيما يلي تشكيل المغرب لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن باركوك، سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سوفيان بوفال

تاريخ مواجهات مصر والمغرب

حقق منتخب المغرب الفوز في 7 مواجهات سابقة، وكان آخر فوز على حساب مصر في 2001 بتصفيات كأس العالم بهدف مصطفى حجي.

أما منتخب مصر فقد حقق الفوز في مبارتين فقط، وكان التعادل حاضراً خلال 4 مواجهات سابقة.

سجل منتخب المغرب في شباك مصر 12 هدفا من قبل، بينما أحرز مهاجمو مصر 5 أهداف فقط.

ألتقى المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في 6 مواجهات سابقة من قبل وحققت المغرب الفوز في 3 مواجهات، بينما مصر فازت في مواجهتين، والتعادل كان في مباراة واحدة.