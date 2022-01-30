بعد انتشاره بشكل كبير..استشاري قلب: الموت المفاجئ مرض العصر وهذه أبرز أسبابه

/676215/بعد-انتشاره-بشكل-كبيراستشاري-قلب-الموت-المفاجئ-مرض-العصر-وهذه-أبرز-أسبابه

كشف الدكتور أحمد السواح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، عن أسباب الموت المفاجيء والذي انتشر الآونة الاخيرة بشكل كبيرة ، وكان أخر ضحاياه الكاتب الصحفي ياسر رزق.

دوت الخليج

جاء ذلك من خلال برنامج كلمة اخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي والمذاع علي فضائية أون.

وأوضح السواح، أن التوقف المفاجئ لعضلة القلب تعد ظاهرة عالمية، مشيرا إلى أن حالات الوفاة المفاجئة في العالم تخطت نسبة لاتقل عن 17 مليون حالة وفاة.

ونوه استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هذه الظاهرة تحدث علي مستوي العالم مشيرا إلى أنه بعد الاهتمام وتوعية الأ شخاص بدأت النسبة في الإنخفاض مقارنة بعدد السكان، ولكن تظل متزايدة في الدول النامية حيث عدم اهتمام المواطنين بالفحص الطبي المسبق فيتم التفاجئ بالوفاة.

أحمد السواح :50% من حالات الوفاة المفاجئة من المدخنين

وأشار السواح، أن العديد من الدراسات أكدت أن 50% من حالات الوفاة جاءت من المدخنين، أما كبار السن تأتي لهم علي هيئة جلطة في القلب وبالتالي تتسب في وفاتهم؛ نتيجة توقف عضلة القلب، مضيفا: وبالنسبة للشباب خاصة الرياضين عادة ما يتعرضون للموت المفاجئ بسبب تضخم عضلة القلب أما نتيجة وراثة أو ممارسة الرياضة بشكل عنيف و بمعدل يصل لأكثر من ست أوسبع ساعات يوميا علي مدار سنوات متتالية مع وجود استعداد جيني.

اللحظات الأخيرة في حياة ياسر رزق

وقبل أسابيع صدر كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، ولكن لم يلبث إلا أيام قليلة ويرحل الكاتب عن عالمنا، لتبقى شهادته التي دونها في سطور الكتاب باقية تروي للأجيال القادمة كواليس ما دار في السنوات ما بين يناير الغضب 2011 حتى يونيو الخلاص في 2013.

وقبل وفاته كان الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق يتأهب لدخول المستشفى لإجراء عملية قسطرة، ولكن انتابته أزمة قلبية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، أودت بحياته لتفقد معه مصر رمزًا جديدًا من رموز صاحبة الجلالة التي أفنى عمره مخلصا لها.

و سيطرت حالة من الحزن على أبناء صاحبة الجلالة، فرحيله المفاجيء إثر سكتة قلبية أصاب الجميع بحالة من الذهول، فهو من كان يتلقى التهاني قبل أيام على صدور كتابه الأخير "سنوات الخماسين".