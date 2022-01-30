كارولين عزمي تكشف لـ دوت الخليج حقيقة تنازلها عن قضية المتحرش بها لفظيًا

/676232/كارولين-عزمي-تكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-تنازلها-عن-قضية-المتحرش-بها-لفظيا

تداولت بعض المواقع الإخبارية نبأ إخلاء سبيل المتهم في قضية التحرش لفظيًا بالفنانة الشابة كارولين عزمي، وذلك بعد أن وقع الصلح بينهما وتنازلت الأخيرة عن القضية.

دوت الخليج يكشف حقيقة تنازل الفنانة كارولين عزمي عن قضية المتحرش بها لفظيًا.

كارولين عزمي تنفي تصالحها مع المتحرش بها

وتواصل موقع «دوت الخليج» مع الفنانة كارولين عزمي للتأكد من صحة ذلك النبأ، وقالت في تصريح خاص نافية هذا الأمر: "متمش صلح نهائي".

كارولين عزمي تؤكد على عدم تنازلها عن قضية المتحرش بها

وأضافت: "محصلش تنازل مني، والمحامي رايح بكرة النيابة وهيشوف مصدر الكلام دا".

كارولين عزمي تتعرض للتحرش اللفظي

كشفت الفنانة الشابة كارولين عزمي، عن تعرضها للتحرش اللفظي، من قبل أحد الأشخاص أثناء انتقالها بسيارتها في إحدى الطرق، مشيرا إلى أنه أهانها بألفاظ بذيئة بعد أن اكتشف تصويرها له.

وكتبت كارولين عزمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا».

كارولين عزمي تتعرض للهجوم

واستكملت كارولين، كاشفة عن تعرضها للهجوم من قبل أحد الأشخاص المجهولين: «باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملتوا إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني بإستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني، واتفاجأت وهو بيقولي بتصوربيني يابنت..».

وتابعت: «ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وإنتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقولي تعالي ورايا والحقيقة إني مش عارفة أروح واره فين أو كان عايز يعمل إيه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش أصور ١٪؜ من اللي عمله الشخص ده».

كارولين عزمي تستنجد بالجمهور: عايزة حقي يرجع

واختتمت كارولين حديثها، قائلة: «أنا اتشمت واتهانت واتشمت بأهلى بأقذر الشتايم النهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي».

نشرت الفنانة كارولين عزمي على انستجرام أنها أخذت حقها من المتحرش، وذلك بعد تعرضها للتحرش اللفظي، من قبل أحد الأشخاص أثناء انتقالها بسيارتها في إحدى الطرق، مشيرا إلى أنه أهانها بألفاظ بذيئة بعد أن اكتشف تصويرها له.

كارولين عزمي تنتصر على المتحرش

نشرت الفنانة كارولين عزمي عبر موق تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام أنها أستعادت حقها وشكرت وزارة الداخلية على سرعة الإستجابة مشجعة البنات أن لا تتنازل عن حقها، قالئلة:”الحمد لله.. حقي رجعلي عايزة أشكر وزارة الداخلية على سرعة الإستجابة ووقفتهم شكرا انكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم وأحب أقول لكل البنات اي موقف تتعرضليه اوعي تسكتي واجهي ومتخافيش حقك هيجيلك احنا في بلد فيها قانون.. مع احترامي لزوجته واولاده بس انا مش هتنازل واتمنى يكون درس ليه وعبره لغيره”.

كارولين عزمي تتألق في أبو العروسة 3

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة كارولين عزمي، بمسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث، الذي تم عرضه يوم السبت الماضي الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية «dmc» و «dmc دراما».

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.