«لكبار السن وذوى الهمم »..نائبة التنسيقية تتقدم باقتراح عمل سلم كهربائي لكوبرى المشاة بمنطقة المنيب

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تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "باقتراح برغبة" للمستشار حنفي جبالي، بشأن عمل سلم كهربائي أو ( أسانسير ) لكوبرى المشاة الخاص بمنطقة المنيب، فى حى جنوب الجيزة ، لكبار السن وذوى الهمم وأصحاب الأمراض اللذين لم يتحملون مشقة صعود السلم الحديدى المرتفع.

دوت الخليج

نائبة التنسيقية تطالب بعمل سلم كهربائي لخدمة كبار السن

هذا ووصل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الافريقية ٢٠٢٢.

يشارك في وفد التنسيقية كلا من: النواب طارق الخولي ونادر مصطفى ومحمد إسماعيل وأحمد فتحي وعماد خليل ومحمد تيسير مطر، ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي ومؤمن سيد وكريم الكناني ومحمد مهنا وأحمد نجيب وقياتي عاشور ويوسف عماد وحازم ضيف ومينا سنبل وأحمد محمود ومحمد عادل. ويشارك وفد التنسيقية للمرة الثالثة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة. وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة باللقب الإفريقي الثامن في تاريخه.

هذا وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهاني للنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة اختياره سفيرا فوق العادة من قبل الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين للأعمال المجتمعية لما له من تاريخ طويل ومشرف في العمل المجتمعي والعطاء المستمر. وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائب خالد بدوي دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح مصر وشعبها .