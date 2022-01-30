مصرع 9 أشخاص في 6 حوادث تصادم بـ"لاس فيجاس"

دوت الخليج

وقال الناطق باسم الشرطة ألكسندر كويفاس: "لم نشهد مثل هذا الحادث المميت في السابق". وأوضح خلال مؤتمر صحافي أنه قرابة الساعة 15.00، تجاوزت سيارة من طراز دودج تشالنجر الإشارة الضوئية الحمراء عند مفترق طرق وكانت تسير بسرعة عالية وبعد ذلك اصطدم بالعديد من المركبات ما تسبب في فوضى، كما أضاف الناطق الذي أشار إلى أن الحادث شمل ست سيارات و15 شخصًا ولقي جميع ركاب السيارة المخالفة مصرعهم.

حادث مروع في بوستن

الولايات المتحدة كانت شهدت حادث مروع في بوستن في وقت سابق حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، أن إطلاق نار في مدينة هيوستن بولاية تكساس أسفر عن إصابة 3 ضباط، والمشتبه به لا يزال طليقًا، وقالت السلطات: إن مطاردة جارية في هيوستن بعد إطلاق النار على ثلاثة من ضباط الشرطة، وأوضحت شرطة هيوستن أن المشتبه به في حالة فرار، ويستقل سيارة مرسيدس بنز بيضاء، ولم يتم القبض عليه.

إطلاق نار بفندق

في حين لقيت سيدة أمريكية مصرعها وأصيب 4 آخرون جراء إطلاق نار بفندق في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.

الشرطة أكدت إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 3:30 صباحا في فندق Days Inn Wyndham في شارع Connecticut Avenue، وأشارت قوات الأمن إلى أن إطلاق النار حدث أثناء حفلة داخل الفندق.

فيما أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الضباط وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا امرأة مصابة بأعيرة نارية في ردهة الفندق وامرأة أخرى أطلق عليها النيران داخل إحدى الغرف. وأفادت الشبكة نقلًا عن الشرطة بأن المرأة التي عثر عليها في الغرفة توفيت متأثرة بجروحها، مؤكدة أيضا أن 4 أشخاص آخرين أصيبوا في إطلاق النار وهم متواجدون بالمستشفى، ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو الملابسات المحيطة بإطلاق النار.

وذكرت شبكة "NBC" إن قوات الأمن تلقت في السابق "شكاوى من المجتمع" بشأن الفندق، حيث صرح قائد المنطقة الثانية دنكان بيدليون بأنهم تلقوا شكاوى تتعلق بنشاط المخدرات.

ضابط يفتح النار على السيارة

الشرطة الأمريكية كانت أعلنت اسم المتهم في عملية "دهس ويسكونسن" التي أودت بحياة خمسة أشخاص وإصابة 40 آخرين في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

رئيس شرطة ولاية ويسكونسن، دانيال طومسون، قال في مؤتمر صحفي أن ضابطًا فتح النار على السيارة التي نفذت حادثة الدهس، لافتًا إلى أنه تم احتجاز المشتبه به، وحسبما قالت وثائق المحكمة، تم القبض على داريل إدوارد بروكس جونيور البالغ من العمر 39 عامًا كمشتبه به في الحادث.

وذكر موقع "thepostmillennial" أن بروكس هو مجرم محترف، تم إطلاق سراحه من السجن قبل يومين من الحادث بعد دفعه كفالة قدرها 1000 دولار لثلاث جنح وجريمتين، موضحاً ان لديه تاريخ في مقاومة الاعتقال والعرقلة والضرب والإغواء الجنسي القانوني والخنق وتدمير الممتلكات والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية".