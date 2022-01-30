/676238/محمد-صلاح-يسجل-هدف-التعادل-لمصر-أمام-المغرب-فيديو

سجل محمد صلاح ثاني أهداف المباراة لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة، في لقاء جمع بين المنتخبين، في الدور ربع نهائي كأس امم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمصر في المباراة في شباك المغرب، من خلال متابعة لرأسية من محمد عبد المنعم، الذي سددها بقوة ليتصدى لها ياسين بونو، وتعود لصلاح ليسكنها الشباك.

وجاء سفيان بوفال بأول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال ركلة جزاء تحصل عليها أسود الأطلس، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري.

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، منتخب الكاميرون في لقاء دور نصف نهائي البطولة، بعد تخطى أصحاب الأرض منتخب جامبيا بنتيجة هدفين دون رد.

تشكيل منتخب مصر ضد المغرب

فى حراسة: محمد ابو جبل

في خط الدفاع :احمد فتوح - محمد عبد المنعم - احمد حجازي - عمر كمال

في خط الوسط محمد النني - عمرو السولية - ايمن اشرف

في خط الهجوم:عمر مرموش - مصطفي محمد - محمد صلاح

تشكيل المغرب أمام مصر:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن باركوك، سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سوفيان بوفال

تاريخ مواجهات مصر والمغرب

حقق منتخب المغرب الفوز في 7 مواجهات سابقة، وكان آخر فوز على حساب مصر في 2001 بتصفيات كأس العالم بهدف مصطفى حجي.

أما منتخب مصر فقد حقق الفوز في مبارتين فقط، وكان التعادل حاضراً خلال 4 مواجهات سابقة.

سجل منتخب المغرب في شباك مصر 12 هدفا من قبل، بينما أحرز مهاجمو مصر 5 أهداف فقط.

ألتقى المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في 6 مواجهات سابقة من قبل وحققت المغرب الفوز في 3 مواجهات، بينما مصر فازت في مواجهتين، والتعادل كان في مباراة واحدة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا.

أكد وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الاستعداد لمواجهة مصر سيكون على قدم وساق ولا يمكن الخطأ في هذه المباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "هذه المباراة ستكون تكتيكية من الطراز الأول، والفائز سوف ينتقل للدور نصف النهائي، وأعلن التحدي لهذه المباراة المرتقبة أمام مصر".

وتابع "المغرب تعتمد على الاستحواذ ومصر تريد التنظيم دائما فالمباراة ستكون صعبة على الطرفين ولا يمكن توقع الفريق الفائز وأتمناها مغربية".