/676224/أحمد-فهمي-مش-عيب-تكون-الأعمال-الفنية-للتسلية-ومفيهاش-اخلاقيات

قام الفنان أحمد فهمي بإيضاح رأيه في ضرورة تضمن الأعمال الفنية رسائل مهمة لتشكيل وعي المجتمع، وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية تحت عنوان سماء الفن والكتابة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53.

دوت الخليج

أحمد فهمي: الفن مهم في تشكيل وعي المجتمع

حيث قال الفنان أحمد فهمي خلال الفعاليات: "الفن مهم في تشكيل وعي المجتمع، ومن وجهة نظري، مقدرش احط في فيلم أخلاقيات ومش في مكانها هبقى نصاب ومش كل عمل لازم يبقى خارج منه بتعلم حاجة منه".

وأردف فهمي: "مش عيب تكون الأعمال الفنية للتسلية ومفيهاش أخلاقيات يعني فيلم سمير وشهير وبهير مقدرش احط فيه اخلاقيات لأنه ترفيهي ولكن هدفي فيه إن تكون الأسرة مترابطة وتروح السينما تتفرج وتتسلى”.

أحمد فهمي يشيد بإسماعيل ياسين

وقال أحمد فهمي خلال الفعاليات: "في رأيي إسماعيل ياسين هو أنجم فنان في مصر، لأن اسمه بيجيب فلوس.. يعني كان الفيلم بيحمل اسمه وجوا الفيلم اسم شخصيته مش إسماعيل فده فنان بيبيع باسمه.. وانا بتكلم من وجهة نظري كنجومية ماليش علاقة بنجاح".

أحمد فهمي يدعم منى زكي في أزمة أصحاب ولا أعز

من جانبه، دافع الفنان أحمد فهمي، عن حملة الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجمهور للفنانة منى زكي، وذلك بعد مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، المتهم بالإيباحية والتحريض على المثالية الجنسية.

وكتب أحمد فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عقدة الخواجة.. أنا مشوفتش فيلم أصحاب ولا أعز لسه، وممكن أشوفه ويعجبني أو ميعجبنيش، وده مش هيزود ولا هيقلل حاجة من قيمة منى زكي الفنية».

وأضاف: «لكن أنا مستغرب من كم الناس اللي بتنتقد أخلاقيا، وبيقولوا فيلم أصحاب ولا أعز ضد أخلاق مجتمعنا، هما دول نفس الناس اللي صفقت لرامي مالك لما فاز بالأوسكار وقالوا ده ابننا وابن مصر، رغم أن الفيلم كله ضد أخلاقيات المجتمع اللي هو مثالي، أنا متأكد إن الفيلم هيعجبني».

داخل الحجر الصحي.. هكذا احتفل أحمد فهمي بعيد ميلاد هنا الزاهد

هذا وقد هنأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، ووصفه بـ"أغرب عيد ميلاد"؛ بسبب وجودهم في الحجر الصحي لإصابتهم بفيروس كورونا مجددًا، وذلك من خلال صورة لهما نشرها الفنان على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة له وهو بصحبة زوجته هنا الزاهد، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة وكتب:"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي" ووصف عيد ميلادها هذا العام بالأغرب على الإطلاق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، فقال:"معلش أغرب عيد ميلاد في العزل"، ووعدها بإحتفال حقيقي بعد أن يتمم الله شفاءهما على خير:"لما نخف نحتفل به تاني"

وردت هنا الزاهد على زوجها من خلال تعليق على الصورة قائلة:"Thank you for everything"، وترجمتها:"أشكرك على كل شيء".