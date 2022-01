/676242/أول-صور-للفنانة-كندة-علوش-في-فيلمها-الهندي-Yellow-Bus

ويرصد لكم موقع دوت الخليج صور الفنانة كندة علوش في الفيلم الهندي Yellow Bus الذي تشارك في بطولته وذلك خلال السطور القادمة.

أحد أعمال OSN الأصلية بإنتاج عربي دولي مشترك

وعن دورها قالت كندة "عندما قرأت أول 10 صفحات من النص، تيقنت أننى أريد أن أكون جزءً من هذا الفيلم. إنها قصة إنسانية يمكن أن تحدث فى أى مكان بالعالم، وأضافت "لم أجسد دوراً كشخصية ميرا من قبل، وهي شخصية ذات أبعاد متعددة، وكلما تعمقت في الدور أكثر كلما فهمت أبعادها، فدور ميرا يتشابك مع شخصية أناندا، حيث أن الإثنتين تخوضان رحلة لاستكشاف جوانب متعددة للأمومة والفقدان خلال أحداث الفيلم".

ويتناول Yellow Bus العديد من القضايا الإنسانية، مثل الأمومة والهوية والاغتراب والفقد، والتي تتشابك معاً في حبكة درامية تمتد خيوطها لتشمل المجتمعات العربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام، وذلك من خلال قصة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، تفارق الحياة من شدة الحرارة بعد أن نامت في حافلة المدرسة دون أن ينتبه إليها أحد.

تجسد كندة علوش في الفيلم دور ميرا مديرة المدرسة، وتانيشتا تشاتيرجي في دور أناندا والدة التلميذة المتوفية، وأميت سيال في دور الأب جاجان. الفيلم من تأليف وإخراج الأميركية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته كندة علوش مع نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد من المهرجانات الدولية، من بينها جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني Brick Lane، ونجم بوليوود أميت سيال بطل مسلسل Inside Edge الشهير والذي ترشح لجائزة إيمي في 2018.

أول إنتاج مشترك بين الهند والعالم العربي

Yellow Bus هو أول إنتاج مشترك بين الهند والعالم العربي من خلال المنتجة الهندية جونيت مونجا مؤسسة شركة Sikhya Entertainment للإنتاج السينمائي، ومنتجة فيلم The Lunchbox المرشح لجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA كأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، والمنتجة الأردنية ناديا عليوات مؤسسة شركة Screen Project للإنتاج ومنتجة الفيلم الحائز على الجوائز الدولية لما ضحكت موناليزا، والمصور الفوتغرافي نيكيث.

وبالإضافة إلى هذه الأسماء اللامعة، يضم طاقم عمل فيلم Yellow Bus مدير التصوير التونسي/الفرنسي سفيان الفاني، الحائز على العديد من الجوائز الدولية من بينها جائزة César عن فيلم Timbuktu، بالإضافة إلى أعماله البارزة الأخرى، مثل فيلم Blue Is the Warmest Colour، وفيلم It Must Be Heavenالذي شارك في مهرجان كان 2019، وأحدثها فيلم أصحاب ولا أعز الذي يُعرض حالياً على منصة نتفلكس.

أحدث أعمال كندة علوش

أحدث أعمال كندة علوش مسلسل ستات بيت المعادي الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية. وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill، ومن إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وتشارك كندة في بطولته مع تارا عماد وإنجي المقدم. وفي 2020 مسلسل ضي القمر الذي حقق نجاحاً وقت عرضه على قناة dmc ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب. وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.