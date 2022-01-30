/676245/الارصاد-تحذر-منخفض-جوي-بارد-يضرب-غرب-البلاد-وسقوط-للامطار-بالوجه-البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، أن أخر صور الأقمار الصناعية أكدت بداية دخول المنخفض الجوي البارد إلى غرب البلاد، والتي بدأت تتأثر به بعض المناطق الشمالية من بينها (السلوم -مطروح) الأن بالسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

دوت الخليج

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين، يسود طقس باردا نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30%

وأضافت انه من المتوقع ايضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40%، ويسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح على الصعيد و السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

شديد البرودة ليلا

وأشارت الهيئة إلى إنه من المتوقع أن يسود باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا، كما توقعت أن يسود طقس باردا نهارا،شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية و على السواحل الشرقية، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدلا على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا

طقس مائلا للبرودة على شمال الصعيد

كما توقعت أيضا أن يسود طقس مائلا للبرودة على شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، يصل لحد الصقيع ليلا على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

كانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث يسود طقس بارد نهارًا وليلًا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى. ويسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط الرياح قد تكون مثيرة للأتربة على الصعيد والقاهرة الكبرى، ورمال مثارة على السواحل الشمالية الغربية.