/676250/لعنة-الإصابات-تفكك-صفوف-الفراعنة-أمام-المغرب-فى-بطولة-أمم-إفريقيا

إصيب محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر في العضلة الضامة، أثناء مشاركته أمام نظيرة المغرب، في المباراة المقامة حالياً في الكاميرون، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما أنقذ هاجمه خطيرة للاعبى المنتخب المغربى فى الدقيقة 80 من احداث اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورفض محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب الفراعنة الخروج من أحداث اللقاء بالرغم من إصابته في العضلة الضامة، حيث يسعي المنتخب الوطني في تحقيق الفوز علي حساب المغرب، فيما خرج أحمد حجازي مدافع الفراعنة بسبب إصابته أيضاَ في العضلة الضامة.

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمصر في المباراة في شباك المغرب، من خلال متابعة لرأسية من محمد عبد المنعم، الذي سددها بقوة ليتصدى لها ياسين بونو، وتعود لصلاح ليسكنها الشباك.

وجاء سفيان بوفال بأول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال ركلة جزاء تحصل عليها أسود الأطلس، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري.

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، منتخب الكاميرون في لقاء دور نصف نهائي البطولة، بعد تخطى أصحاب الأرض منتخب جامبيا بنتيجة هدفين دون رد.

تشكيل منتخب مصر ضد المغرب

فى حراسة: محمد ابو جبل

في خط الدفاع :احمد فتوح - محمد عبد المنعم - احمد حجازي - عمر كمال

في خط الوسط محمد النني - عمرو السولية - ايمن اشرف

في خط الهجوم:عمر مرموش - مصطفي محمد - محمد صلاح

تشكيل المغرب أمام مصر:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن باركوك، سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سوفيان بوفال