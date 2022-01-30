/676252/كأس-أمم-أفريقيا-مصر-تتعادل-مع-المغرب-والمباراة-تتجه-للأشواط-الإضافية-فيديو

انتهى الشوط الثاني من مباراة مصر أمام المغرب بالتعادل الإيجابي 1/1 لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

— هدف اول لـ منتخب المغرب عن طريق سفيان بوفال 🔥🇲🇦

pic.twitter.com/oi7OD8HNK8 — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 30, 2022

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.

وبدأ المنتخب المغربي في تبادل الهجمات مع منتخب مصر وهددوا في أكثر من كرة، أبرزها رأسية قوية من سليم أملاح، ولكت تألق محمد أبو جبل وتصدى للكرة ببراعة.

واُصيب أبو جبل بشد في العضللة الضامة، وتحامل على نفسه ورفض الخروج من الملعب واكمل اللقاء.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة للأشواط الإضافية، لحسم المتأهل للدور نصف النهائي لمقابلة الكاميرون.

تشكيل منتخب مصر ضد المغرب

فى حراسة: محمد ابو جبل

في خط الدفاع :احمد فتوح - محمد عبد المنعم - احمد حجازي - عمر كمال

في خط الوسط محمد النني - عمرو السولية - ايمن اشرف

في خط الهجوم:عمر مرموش - مصطفي محمد - محمد صلاح

بدلاء مصر أمام المغرب

محمد صبحي ومحمود جاد حارسي مرمى، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، مروان داوود، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبد الله السعيد.

وفيما يلي تشكيل المغرب لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن باركوك، سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سوفيان بوفال