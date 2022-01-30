/676253/مقتل-4-أشخاص-وسقوط-رافعة-بناء-عملاقة-بالسويد-بسبب-العاصفة-مالك

قتل 4 أشخاص نتيجة اجتياح العاصفة «مالك» شمال أوروبا نهاية الأسبوع، كما أحدثت دمارا كبيرا وفيضانات، وعطلت حركة النقل وأدت لانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، حيث شهدت مدينة مالمو السويدية سقوط رافعة بناء عملاقة جراء العاصفة مالك ما تسبب في دمار هائل إثر تحطيم مجموعة من السيارات بسبب سقوط الرافعة واقتلاع الأشجار.

دوت الخليج

وضربت العاصفة "مالك"الشتوية الكبيرة جميع أنحاء المنطقة الاسكندنافية، وفي مدينة مالمو السويدية أسقطت العاصفة رافعة بناء واقتلعت الأشجار وحطمت العديد من السيارات، حيث تأثرت السويد بالعاصفة مالك، والتي بلغت فيها سرعة الرياح بما يقرب من 140 كيلومترًا في الساعة.

مقتل امرأة وطفل في إسكتلندا

وتهب العاصفة "مالك" من بحر الشمال وقد تسببت في مقتل امرأة وطفل في إسكتلندا بالمملكة المتحدة، وعطلت حركة القطارات في ألمانيا والدنمارك، وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الرياح العاتية تسببت بمصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن أودت بحياة امرأة صباح أمس السبت، في إسكتلندا بالمملكة المتحدة، كما أشارت إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى حوالي 140 كم في الساعة على الساحل الشرقي لإسكتلندا، ما أدى إلى إلغاء مباراتين من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم كإجراء احترازي.

نقل 20 شخصًا يحتاجون إلى الرعاية بالدنمارك

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 60 ألف منزل في جميع أنحاء المملكة بسبب العاصمة، وتأثرت الدنمارك أيضا في العاصفة، حيث أفادت قناة "تي في 2" بنقل 20 شخصًا يحتاجون إلى الرعاية إلى مكان آمن في بلدة فريدريكسوند تحسبًا لأي فيضان، وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تم تعليق جميع حركة القطارات تقريبا، وأفادت وكالة "ريتساو" بأن 10 آلاف عامل طوارئ في جميع أنحاء البلاد في حالة جهوزية.

رياح عاتية في النصف الشمالي الشرقي

وفي ألمانيا، حذرت خدمة الأرصاد الجوية من رياح عاتية في النصف الشمالي الشرقي من البلاد، مع توقع وصول العاصفة إلى ذروتها خلال الليل، وفي ولايات شليسفيج هولشتاين وساكسونيا السفلى وبريمن، تم استدعاء ضباط الشرطة ورجال الإطفاء لإزالة الأشجار المتساقطة والتعامل مع الحوادث الأخرى الناجمة عن اضطراب الطقس، كما تم إلغاء وتأجيل العديد من رحلات القطارات في أقصى شمال ألمانيا. يذكر أن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك أعلنوا حالة الطوارئ، ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء، وحثوا السكان على إخلاء الطرق أمس.