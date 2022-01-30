صناعة الشيوخ تناقش سياسة وزارة التجارة في شأن خفض الواردات (صور)

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عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة استيضاح سياسة وزارة التجارة والصناعة في شأن خفض الواردات وتوطين الصناعات المحلية.

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