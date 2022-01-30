/676255/أمير-عيد-يكشف-سبب-تأجيل-حفلة-كايروكي-بإكسبو-دبي-2020

دوت الخليج يرصد سبب تأجيل حفل كايروكي فى إكسبو دبي 2020

ونشر أمير عيد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية “الأستوري” قائلاً:”جمهورنا العزيز، بنعتذر بسبب تأجيل حفل كايروكي في دبي لتاني مرة بسبب إصابة أحد أفراد الفريق بفيروس كورونا، وهنعلن عن تاريخ الحفلة الجديد قريب”.

انفجار داخل اكسبو دبي

افادت وكالة "يونيوز" والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن شهود عيان، عن سماع دوي انفجارات داخل إكسبو دبي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الامارات، والتي ذكرت بأنه "تم إخلاء المبنى من الزوار".

قال مصدر من دبي كان متواجد في المنطقة هناك لـ “دوت الخليج”: ”هذه الأخبار كاذبة ومفيش أي حاجة من دي حصلت، وكل حاجة مستقرة”. وقد ألمحت جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم الثلاثاء في 25 يناير الجاري إلى احتمال استهداف معرض "إكسبو 2020 دبي" (Expo 2020 Dubai) الذي تستضيفه إمارة دبي، وذلك بعد يوم على قصف الجماعة مواقع حساسة في الإمارات ومواقع متعددة أخرى بالسعودية.

المتحدث الرسمي للحوثيين: إكسبو معنا قد تخسر

ونشر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع تغريدة مختصرة على تويتر قال فيها "إكسبو.. معنا قد تخسر ننصح بتغيير الوجهة"، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وشنت جماعة الحوثي الاثنين في 24 كانون الثاني هجوماً جديداً على الإمارات للمرة الثانية خلال أيام قليلة، واستهدفت الجماعة اليمنية العاصمة الإماراتية أبوظبي بصواريخ باليستية؛ حيث أعلنت استهداف قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي ومواقع أخرى.

إكسبو دبي

هو معرض من معارض إكسبو الدولي، تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وكان المكتب الدولي للمعارض، خلال انعقاد جمعيته العامة في باريس يوم 27 نوفمبر 2013، أعلن فوز مدينة دبي بحق استضافة إكسبو 2020.

تقام معارض اكسبو الدولية كل خمس سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر حيث تستقطب ملايين الزوار. على مدى تاريخ تنظيم معارض اكسبو الدولية، هذه المرة الأولى التي يتم استضافتها في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.

تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بالقدرات اللوجستية الكافية لاستضافة هذا الحدث الدولي، حيث يمكن لثلثي سكان العالم الوصول إلى دبي خلال مدة لا تتجاوز 8 ساعات بالطائرة، مع العلم أن الإمارة استضافت نحو 9 ملايين زائر خلال العام الماضي وحده. كما سيتجاوز عدد الغرف الفندقية 80 ألف غرفة ستكون جاهزة لتقديم أفضل سبل الراحة للنزلاء خلال فترة انعقاد المعرض، فضلاً عن ما تتيحه الإمارة من إمكانية التواصل منقطعة النظير، والخدمات اللوجستية رفيعة المستوى، والبنية التحتية ذات الطراز العالمي، والتي تُعدُّ في مجملها الأساس الراسخ الذي يرتكز عليه ملف الاستضافة.

اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة شعار "تواصل العقول .. وصنع المستقبل" عنوانًا لحملة استضافة "معرض اكسبو الدولي 2020" في دبي. وتشغل الوزيرة ريم الهاشمي منصب المدير العام لإكسبو 2020 دبي.