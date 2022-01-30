/676256/إسكان-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-إنشاء-المجلس-الأعلى-لسلامة-النقل-صور

عقدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود فيصل قط والنائب محمد عزمى بشأن "إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل"، وعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

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