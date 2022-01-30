/676257/الجزائر-تسجل-أول-إصابة-بسلالة-نيوكوف-BA2-المتحور-من-أوميكرون

كشف فوزي درار المدير العام لمعهد «باستور» بالجزائر، عن تسجيل أول ظهور لسلالة BA2 وBA3) من متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في الجزائر.

دوت الخليج

وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية الجزائرية، أنه على عكس السنة الماضية المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، بالرغم من أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا"، موضحاً أن الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بسلالة "BA2" الفرعية من متحور "أوميكرون"، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية، على غرار الدانمارك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وفي بعض البلدان الآسيوية، وطمأن درار أن "هذا الانتشار لا يدعو إلى القلق، لكن يدعو إلى توخي الحذر واليقظة

الإعلان عن عدد الحالات

وأكد المدير العام لمعهد "باستور" أنه سيتم الإعلان عن عدد الحالات التي تعرضت لهذا المتحور الجديد، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار "أوميكرون" زكاما حادا كما يعتقد بعض الأشخاص، فهو عبارة عن فيروس، ولا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان

في نفس السياق أصدر خبراء الصحة في بريطانيا، تحذيرا إلى الأشخاص الذين أصيبوا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، في ديسمبر الماضي.

إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بفيروس كورونا

وقال موقع (bristolpost) البريطاني إن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بفيروس كورونا في إنجلترا، حيث تفشى المتحور أوميكرون، وعادة ما يكون "أوميكرون" أكثر اعتدالا مقارنة بالمتحورات الأخرى مثل "دلتا"، وتظهر على المصابين فيه أعراض تشبه أعراض نزلات البرد، وتظهر الدراسات الأولية أن المتحور الجديد أقل شدة مقارنة بالمتحورات الأخرى، خاصة بين أولئك الذين جرى تلقيحهم ضد الفيروس.

جرعة معززة

ويحذر خبراء الصحة في بريطانيا أولئك الذين أصيبوا بالمتحور في ديسمبر، بأنهم الآن بحاجة إلى جرعة معززة، وتوفر الجرعة التعزيزية فرصة أفضل للوقاية من الوباء، وأكد مسؤول الرعاية الصحة مرارا أهمية أخذ الجرعة التعزيزية، وتظهر البيانات الرسمية في بريطانيا بأن 6.3 مليون شخص خسروا فرصة الحصول على الجرعة، غالبيتهم بسبب إثبات إصابتهم بفيروس كورونا، ويتعين على أولئك الذين ثبتت إصابتهم في ديسمبر الماضي عليهم تحمل الانتظار لمدة 28 يوما للحصول على جرعة معززة في بريطانيا.

مشتق جديد من المتحور أوميكرون

كان علماء قد رصدوا مشتق جديد من المتحور "أوميكرون" في بعض الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك، إلى جانب ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر تقرير للمجلة العلمية "the-scientist" إن ما تم رصده مؤخرا هو نسخة جديدة من متحور أوميكرون أطلقوا عليه اسم "BA.2"، مشيرين إلى أنه ينتشر بسرعة أكبر ولا يظهر في تحليل PCR ما جعل العلماء يطلقون عليه اسم "أوميكرون الخفي".