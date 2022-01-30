/676259/مصر-تتقدم-على-المغرب-بثنائية-في-الشوط-الإضافي-الأول

انتهى الشوط الإضافي الأول بتقدم منتخب مصر على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

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ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.

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وبدأ المنتخب المغربي في تبادل الهجمات مع منتخب مصر وهددوا في أكثر من كرة، أبرزها رأسية قوية من سليم أملاح، ولكت تألق محمد أبو جبل وتصدى للكرة ببراعة.

واُصيب أبو جبل بشد في العضللة الضامة، وتحامل على نفسه ورفض الخروج من الملعب واكمل اللقاء.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول دخل محمود علاء بدلاً من أيمن أشرف، وخرج محمد أبو جبل من اللقاء لم يستطيع استكماله بعدما سقط على الأرض ودخل محمد صبحي بدلاً منه.

ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 100، بعد تمريرة أكثرمن رائعة من محمد صلاح ضربت دفاعات المغرب.

تشكيل منتخب مصر ضد المغرب

فى حراسة: محمد ابو جبل

في خط الدفاع :احمد فتوح - محمد عبد المنعم - احمد حجازي - عمر كمال

في خط الوسط محمد النني - عمرو السولية - ايمن اشرف

في خط الهجوم:عمر مرموش - مصطفي محمد - محمد صلاح

تشكيل المغرب أمام مصر:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن باركوك، سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سوفيان بوفال