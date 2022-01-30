زراعة الشيوخ تناقش مقترح النائب زين الإطناوي بشأن ارتفاع أسعار اللحوم (صور)

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عقدت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم، وعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

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