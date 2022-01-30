/676263/دفاع-الشيوخ-تناقش-جهود-صندوق-مكافحة-وعلاج-الإدمان-والتعاطي-صور

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دفاع الشيوخ تناقش جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.