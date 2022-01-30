مصر للطيران تسير غدا رحلة خاصة إلى أبوظبى لنقل بعثة الأهلى

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الاثنين رحلة خاصة رقم MS3200 من طراز إيرباص 320Neo إلى مطار أبوظبى لنقل بعثة النادى الأهلى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وذكر بيان الشركة أنه سيستقبل بعثة النادى الأهلى بمبنى الركاب رقم 3 فريق عمل مصر للطيران لإنهاء إجراءات سفر البعثة وسط الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وكانت شركة مصر للطيران قد نقلت بعثة النادى الأهلى فى جميع مشاركاته فى بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى عام 2005 باليابان.

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