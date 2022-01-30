عاجل- الأرصاد تحذر من منخفض جوى جديد: وصل غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وتتأثر "السلوم – مطروح"، الآن بالسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحرى مع تقدم الوقت. ليلا يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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