"كاف" يهنئ المنتخب المصرى بالفوز على نظيره المغربى فى ربع نهائى أفريقيا

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حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تهنئة المنتخب المصري بعد الفوز على المنتخب المغربي في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت منذ قليل بهدفين لمنتخب مصر مقابل هدف للمغرب.
ونشرت الصفحة الرسمية للكاف عبر موقع تويتر، صورة لفرحة المنتخب المصري بالفوز وكتبت "الفراعنة من بين الأربعة النهائيين للمرة الثانية في آخر ثلاثة إصدارات من البطولة".
تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا، بعد فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.
انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 ، وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأحمد فتوح، ومحمد الننى وعمرو السولية وأيمن أشرف، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.
واستبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصري بقيادة البرتغالى كيروش، محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب من قائمة الفراعنة أمام المغرب عقب الإصابة التي لحقت به المباراة الماضية أمام كوت ديفوار بشد في العضلة الخلفية والتي تحتاج الى 10 أيام راحة ثم البداء في التأهيل.
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