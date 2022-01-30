محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر ضد المغرب بأمم أفريقيا

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون النجم محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر ضد المغرب التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1 في المواجهة التي اقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا 2021 التي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل وصناعة الثاني لمحمود تريزيجيه، ليضع قدم منتخب مصر في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام المغرب، في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، في المقابل نجح منتخب الكاميرون فى التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا بعدما أنهى مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب الكاميرون في التاسعة مساء الخميس المقبل الموافق 3 فبراير المقبل، فى إطار مباريات نصف نهائى كأس أمم أفريقيا.

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا، بعد فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.

انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 ، وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.