/676268/محمد-صلاح-يحصل-على-جائزة-أفضل-لاعب-في-مباراة-مصر-والمغرب

حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب، خلال مواجهة مصر والمغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمد صلاح أن يسجل هدف التعادل للفراعنة، وصناعة هدف الفوز القاتل لمحمود حسن تريزيجية في الشوط الأول الإضافي من عمر المباراة.

وبعد هدف محمد صلاح اليوم تساوى مع محمد أبو تريكة في صدارة هدافي مصر في الكان الأفريقي برصيد 6 أهداف.

وأمام محمد صلاح فرصة كبيرة لكسر هذا الرقم بعدما ضمن التواجد في البطولة حتى نهايتها.

ويلتقي منتخب مصر أمام الكاميرون يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء.

موعد مباراة مصر والكاميرون بكأس أمم أفريقيا

صعد منتخب مصر للدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد إقصاء المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

محمد صلاح

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون أصحاب الأرض والصاعد للدور نصف النهائي بعد الفوز على جامبيا بهدفين مقابل لا شئ.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء، ويستضيف ملعب باول بيا ستاديوم هذه المواجهة المرتقبة.

كأس أمم أفريقيا.. مصر تضرب المغرب بثنائية وتتأهل للمربع الذهبي «فيديو»

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

— هدف اول لـ منتخب المغرب عن طريق سفيان بوفال 🔥🇲🇦

pic.twitter.com/oi7OD8HNK8 — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 30, 2022

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.