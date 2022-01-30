/676271/الزمالك-يهنئ-منتخب-مصر-بعد-الفوز-على-المغرب

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضلى منصور، بتهنئة لمنتخب مصر بعد الفوز على نظيره المغرب، ضمن لقائات دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الزمالك التهنئة للاعبي الفراعنة والجهاز الفني والطبي والإداري، خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء.

وضرب منتخب مصر موعداً مع الكاميرون في قبل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء، ويستضيف ملعب باول بيا ستاديوم هذه المواجهة المرتقبة.

كأس أمم أفريقيا.. مصر تضرب المغرب بثنائية وتتأهل للمربع الذهبي «فيديو»

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

— هدف اول لـ منتخب المغرب عن طريق سفيان بوفال 🔥🇲🇦

pic.twitter.com/oi7OD8HNK8 — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 30, 2022

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.

مصر ضد المغرب

وبدأ المنتخب المغربي في تبادل الهجمات مع منتخب مصر وهددوا في أكثر من كرة، أبرزها رأسية قوية من سليم أملاح، ولكت تألق محمد أبو جبل وتصدى للكرة ببراعة.

واُصيب أبو جبل بشد في العضللة الضامة، وتحامل على نفسه ورفض الخروج من الملعب واكمل اللقاء.

مصر ضد المغرب

وبتلك النتيجة تتجه المباراة للأشواط الإضافية، لحسم المتأهل للدور نصف النهائي لمقابلة الكاميرون.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول دخل محمود علاء بدلاً من أيمن أشرف، وخرج محمد أبو جبل من اللقاء لم يستطيع استكماله بعدما سقط على الأرض ودخل محمد صبحي بدلاً منه.

ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 100، بعد تمريرة أكثرمن رائعة من محمد صلاح ضربت دفاعات المغرب.