/676273/تاريخ-مواجهات-مصر-والكاميرون-في-مختلف-البطولات-قبل-المواجهة-الحاسمة-بكأس-أمم-أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون مستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن مبارياتا لدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة. آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد. تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية. تمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز خلال 15 مباراة. فيما فازت الكاميرون في 6 مواجهات من قبل. وكان التعادل حاضر في مباريات المنتخبين خلال 6 مباريات. أول مباراة بين مصر والكاميرون كانت في فبراير من عام 1983 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل لا شئ. سجل منتخب مصر في شباك الكاميرون 34 هدفا. بينم سجل منتخب الكاميرون في مصر 24 هدفا فقط.

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