/676274/بوظ-الماتش-حكم-مباراة-مصر-والمغرب-يثير-غضب-نجوم-الفن

أثار الحكم السنغالي ماجيتي نداي، والذي يدير مباراة مصر والمغرب، المقامة على أرضية ملعب أحمد أهيدجو في إطار مواجهات دور الـ 16 من الأمم الإفريقية غضب نجوم الفن، حيث وجهوا له انتقادات لازعة ومنهم من سخر منه.

دوت الخليج يرصد ردود فعل نجوم الفن على التحكيم بمباراة مصر والمغرب.

محمد هنيدي يسخر من حكم مصر والمغرب

وجاء على رأس هؤلاء النجوم، نجم الكوميديا محمد هنيدي، حيث نشر هنيدي صورة لحظة اشتباكات لاعبي منتخب مصر والمغرب علي أرض الملعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وعلق قائلا : " ‏الحكم مكفهوش اللي بيعمله من أول الماتش .. بقى يضرب لعيبة المغرب عشان يحسبها بعد كدة فاول علينا ".

محمد علي رزق ينتقد حكم مصر والمغرب

وانتقده الفنان محمد علي رزق من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: "الحكم بوظ الماتش».

تأهل المنتخب المصري

هذا وقد تأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية وحجز مقعده في المربع الذهبي بعد تغلبه على المغرب بهدفين مقابل هدف.

تريزيجية يحرز الهدف الثاني للمنتخب

سجل محمود تريزيجه ثاني أهداف الفراعنة في المباراة لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة الـ 100 من عمر المباراة، في لقاء جمع بين المنتخبين، في الدور ربع نهائي كأس امم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وجاء هدف تريزيجه في من خلال مراوخه وتوغل ومرور من محمد صلاح ليمررها لمحمود تريزيجه على الجانب الأيمن ويسكنها الشباك.

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمصر في المباراة في شباك المغرب، من خلال متابعة لرأسية من محمد عبد المنعم، الذي سددها بقوة ليتصدى لها ياسين بونو، وتعود لصلاح ليسكنها الشباك.

وجاء سفيان بوفال بأول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال ركلة جزاء تحصل عليها أسود الأطلس، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري.

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، منتخب الكاميرون في لقاء دور نصف نهائي البطولة، بعد تخطى أصحاب الأرض منتخب جامبيا بنتيجة هدفين دون رد.

تشكيل منتخب مصر ضد المغرب

فى حراسة: محمد ابو جبل

في خط الدفاع :احمد فتوح - محمد عبد المنعم - احمد حجازي - عمر كمال

في خط الوسط محمد النني - عمرو السولية - ايمن اشرف

في خط الهجوم:عمر مرموش - مصطفي محمد - محمد صلاح

تشكيل المغرب أمام مصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن باركوك، سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سوفيان بوفال

تاريخ مواجهات مصر والمغرب

حقق منتخب المغرب الفوز في 7 مواجهات سابقة، وكان آخر فوز على حساب مصر في 2001 بتصفيات كأس العالم بهدف مصطفى حجي.

أما منتخب مصر فقد حقق الفوز في مبارتين فقط، وكان التعادل حاضراً خلال 4 مواجهات سابقة.

سجل منتخب المغرب في شباك مصر 12 هدفا من قبل، بينما أحرز مهاجمو مصر 5 أهداف فقط.

ألتقى المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في 6 مواجهات سابقة من قبل وحققت المغرب الفوز في 3 مواجهات، بينما مصر فازت في مواجهتين، والتعادل كان في مباراة واحدة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا.