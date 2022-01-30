/676276/أوكرانيا-تطالب-روسيا-السحب-الفوري-لقواتها-من-الحدود-والعودة-للحوار

أكدت الحكومة الاوكرانية اليوم الأحد، ضرورة قيام موسكو بسحب قواتها من الحدود ومواصلة الحوار، فيما أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستضغط على روسيا في الأمم المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا.

دوت الخليج

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ، تعهد من جانبه اليوم، أن مجلس الأمن سيضغط بشدة على روسيا في جلسة غد الاثنين لمناقشة حشد موسكو للقوات بالقرب من أوكرانيا والمخاوف المتزايدة من التخطيط لغزو.

من جهتها، قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC اليوم الأحد: "أصواتنا موحدة في دعوة الروس لتوضيح موقفهم، وأضافت "نحن نذهب إلى المحادثات مستعدين للاستماع إليهم، لكن ذلك لن يصرف انتباهنا عن دعايتهم.

علاقات قائمة على المساواة مع الولايات المتحدة

روسيا من جانبها كانت قد أعلنت اليوم أنها تريد علاقات قائمة على المساواة مع الولايات المتحدة متهمة الغربيين بالتسبب بالتوتر بشأن أوكرانيا، فيما دعت لندن بدورها إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي واستهداف الكرملين بعقوبات، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتلفزيون الروسي : نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم.

ضمانات قانونية ملزمة

وأكد لافروف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع يتعرّض فيه أمنها للتهديد يوميا كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، موضحاً أن موسكو ستواصل السعي إلى ضمانات قانونية ملزمة تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا، وسترسل إلى دول حلف الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا طلبا رسميا يحضها على توضيح كيفية تطبيق التزامها بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين.

حكومات غربية تتهم موسكو بحشد مئة ألف جندي عند الحدود

التوتر بين روسيا والولايات المتحدة تصاعد بعدما اتّهمت حكومات غربية موسكو بحشد مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا، وأثار حشد القوات الروسية مخاوف من أن تكون روسيا تخطط لغزو جارتها، ما أقلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء فيه، ودفعه إلى البحث في تعزيز وجوده في المنطقة.

وأتهمت روسيا منذ نهاية 2021 بأنها حشدت ما يصل إلى مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شن هجوم. لكن موسكو تنفي أي مخطط من هذا النوع مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي ووقف توسعه شرقا، فيما رفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع الطلب في رد خطي إلى موسكو .