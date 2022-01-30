/676280/وزير-الرياضة-الجيل-الذهبي-لمنتخب-مصر-يعود-من-جديد-والفوز-على-المغرب-مستحق

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بفوز منتخب مصر أمام المغرب، سعيد بالتأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تابعت المباراة في وزارة الشباب والرياضة واللاعبين يعلموا بحب الجماهير لهم وقدموا مباريات بطولية".

وزاد "منتخب مصر دلوقت بيتعمل حسابة ونحن أمام جيل ذهبي بعد 2010 وأتمنى التوفيق للصعود للمباراة النهائية للكان الأفريقي".

وواصل "ما يميز منتخب مصر هو أن اللاعب الأساسي مثل الاحتياطي وبشكر الجميع على الدعم، وهي دي روح منتخب مصر".

واختتم "الكل بيلعب من أجل منتخب مصر وفخورين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الرياضة المصرية".

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في مختلف البطولات قبل المواجهة الحاسمة بكأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون مستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن مبارياتا لدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية.

تمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز خلال 15 مباراة.

فيما فازت الكاميرون في 6 مواجهات من قبل.

منتخب مصر

وكان التعادل حاضر في مباريات المنتخبين خلال 6 مباريات.

أول مباراة بين مصر والكاميرون كانت في فبراير من عام 1983 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل لا شئ.

سجل منتخب مصر في شباك الكاميرون 34 هدفا.

بينم سجل منتخب الكاميرون في مصر 24 هدفا فقط.