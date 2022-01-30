/676282/السجن-المشدد-لـ-3-متهمين-بسرقة-سائق-تحت-التهديد-فى-الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، معاقبة صنايعى ديكور وعاملين، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الأول، والمشدد 5 سنوات للثانى و15 عاما غابييا للثالث، لإدانتهم فى القضية رقم 3501 لسنة 2021 جنايات قسم القرين، لسرقتهم سائق تحت تهديد السلاح بالطريق العام.

دوت الخليج

القرار صدر برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، و أمير زكي، ومحمد سراج الدين،وأمانة سر خالد إسماعيل ويامن محمود، أحداث القضية تعود لشهر نوفمبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من " سامى ف م" 33 صنايعى ديكور و" " محمد ع م" 25 عاما عامل يقيمون بقرية الهيصمية مركز فاقوس، و" محمود ر م" عامل هارب مقيم تل مفتاح مركز أبوحماد، لمحكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، لقيامهم بسرقة الدراجة البخارية وحافظة النقود وبطاقة الصراف الالى وبطاقة الرقم القومى، للمجنى عليه" محمد فتحى محمد" 31 عاما سائق مقيم كفر حافظ مركز أبوحماد، بطريق الاكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام بأن استدرجه الاول إلى مكان ناء خالى من المارة حيث تواجد الثانى والثالث فاشهرا فى وجهه سلاح نارى بندقية خرطوش، وهددوه ببث الرعب فى نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.

صحة الواقعة

تحريات مباحث القرين، برئاسة الرائد أحمد شويخ، رئيس المباحث توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين بالاستيلاء على المنقولات الخاصة بالمجنى ،عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان الأول والثانى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما محبوسان والمتهم الثالث الهارب إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.